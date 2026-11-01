Audioengine вернула в продажу набор из усилителя N22 и пассивных колонок A2+

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Американская компания Audioengine вернула в продажу комплект Desktop Flex Kit, в который входят настольный усилитель N22 (Gen 2) и пара пассивных колонок A2+. Колонки в таком исполнении отдельно не продаются, получить их можно только в наборе. Партия ограниченная, как и прошлогодняя, которая, как сообщается, разошлась за три недели.

Усилитель подключается к компьютеру по USB-C или через линейный вход 3,5 мм, а к колонкам идёт акустическим кабелем. По данным производителя, номинальная мощность составляет по 50 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Есть Bluetooth aptX, вход RCA и линейный выход, а выход для наушников расположен на передней панели рядом с регулятором громкости.

Корпус N22 чёрный, колонки можно выбрать в матовом чёрном или зелёном цвете, а также в глянцевом белом или красном.

За весь комплект просят 299 долларов, отдельно один усилитель обойдётся в 269.

Источник: Gear Patrol