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Немецкий производитель акустических систем Nubert расширил цветовую гамму двух моделей серии nuLine — полочной акустики nuLine 34 и напольных колонок nuLine 284. Обе модели стали доступны в новом матовом оттенке Cappuccino, сочетающем тона кофейного, кремово-белого и светло-серого цветов.

Акустические системы сохранили прежние технические характеристики и многослойное лаковое покрытие корпуса со скругленными гранями. Двухполосные полочники nuLine 34 обеспечивают нижнюю границу частотного диапазона до 48 Гц, а трехполосные напольные колонки nuLine 284 с корпусом шириной 18 см оснащены тремя низкочастотными динамиками и отдельным среднечастотным излучателем, воспроизводя басы от 33 Гц.

Акустика в новом цветовом оформлении уже поступила в продажу в фирменном интернет-магазине бренда. Стоимость пары полочных колонок Nubert nuLine 34 составляет 730 евро, а напольная пара nuLine 284 оценивается в 1990 евро.

Источник: nubert