Ugreen представила алюминиевый бокс для M.2 SSD с несъёмным кабелем USB-C в двух версиях пропускной способности

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Хранение данных

Компания Ugreen вывела на международные рынки новый внешний корпус для твердотельных накопителей стандарта M.2. Линейка делится на два исполнения по скорости обмена: вариант на 20 Гбит/с оценён в 34,99 доллара США (около 234,5 юаня по актуальному курсу), вариант на 10 Гбит/с — в 29,99 доллара США (примерно 201 юань).

Источник: www.ithome.com

Корпус отлит из алюминиевого сплава, благодаря чему остаётся лёгким и заодно отводит тепло от накопителя. Ключевая конструктивная особенность — кабель USB-C, выполненный несъёмным и убирающийся в корпус: он не потеряется при транспортировке. В комплект добавлен переходник USB-C — USB-A, позволяющий подключать устройство к компьютерам, у которых нет порта нового типа.

Внутри помещаются накопители форматов 2280, 2230, 2242 и 2260 ёмкостью до 8 ТБ. Быстрое исполнение построено на интерфейсе USB 3.2 Gen 2x2, младшее — на USB 3.2 Gen 2. Для контроля работы предусмотрены индикаторы состояния, а фиксацию кабеля обеспечивают входящие в поставку зажимы.

Источник: IThome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 290 0
Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
Блог Хранение данных 327 1119 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...