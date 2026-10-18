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Компания Ugreen вывела на международные рынки новый внешний корпус для твердотельных накопителей стандарта M.2. Линейка делится на два исполнения по скорости обмена: вариант на 20 Гбит/с оценён в 34,99 доллара США (около 234,5 юаня по актуальному курсу), вариант на 10 Гбит/с — в 29,99 доллара США (примерно 201 юань).

Корпус отлит из алюминиевого сплава, благодаря чему остаётся лёгким и заодно отводит тепло от накопителя. Ключевая конструктивная особенность — кабель USB-C, выполненный несъёмным и убирающийся в корпус: он не потеряется при транспортировке. В комплект добавлен переходник USB-C — USB-A, позволяющий подключать устройство к компьютерам, у которых нет порта нового типа.

Внутри помещаются накопители форматов 2280, 2230, 2242 и 2260 ёмкостью до 8 ТБ. Быстрое исполнение построено на интерфейсе USB 3.2 Gen 2x2, младшее — на USB 3.2 Gen 2. Для контроля работы предусмотрены индикаторы состояния, а фиксацию кабеля обеспечивают входящие в поставку зажимы.

Источник: IThome