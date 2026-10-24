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Компания Xiaomi представила в Китае климатическое устройство Mijia DC Inverter Hot & Cool Fan, совмещающее функции вентилятора и обогревателя. Прибор оснащен инверторным двигателем прямого тока и автоматически переключает режимы работы в зависимости от положения своей конструкции.

Для обогрева помещения в климатическом приборе используется керамический нагревательный элемент мощностью 2200 Вт, работающий при закрытом корпусе. При открытии конструкции устройство переходит в режим циркуляции воздуха комнатной температуры, при этом система не заменяет полноценный кондиционер и не охлаждает воздух ниже окружающей температуры.

Новинка вошла в экосистему умного дома Mijia и поддерживает фирменные сценарии управления. Производитель пока не раскрыл стоимость устройства, а также информацию о сроках его появления на международных рынках.

Источник: xiaomitoday