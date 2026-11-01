Xiaomi начала продавать рисоварку, которая готовит рис под давлением

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Xiaomi начала продажи ранее анонсированной рисоварки Mijia Smart Variable Pressure IH Rice Cooker 3L с переменным давлением. По заявлению компании, давление в чаше регулируется по трём ступеням, а индукционный нагрев охватывает её со всех сторон. Высокое давление нужно для зерновых смесей, которые, как утверждает производитель, получаются мягкими даже без предварительного замачивания.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Для риса предусмотрено девять вариантов консистенции, от мягкой до плотной. Есть отдельный режим для риса в горшочке с хрустящей корочкой на дне. Быстрый режим занимает 14 минут, но, как уточняет компания, это время для одной мерной чашки риса без учёта автоматического сброса давления.

Чаша сделана из титанового композита с покрытием без фтора. Давление набирается и сбрасывается автоматически, а защита, по данным компании, включает 16 ступеней. Управление идёт через цветной экран и приложение Mi Home, где доступно более 200 облачных рецептов. На устройство дают 3 года гарантии.

Корпус серебристо-серый, верхняя панель чёрная, на ней расположены экран и кнопки.

В Китае рисоварку оценили в 1799 юаней (~$270).

Источник: Xiaomi / Weibo

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