Xiaomi начала продавать рисоварку, которая готовит рис под давлением

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Xiaomi начала продажи ранее анонсированной рисоварки Mijia Smart Variable Pressure IH Rice Cooker 3L с переменным давлением. По заявлению компании, давление в чаше регулируется по трём ступеням, а индукционный нагрев охватывает её со всех сторон. Высокое давление нужно для зерновых смесей, которые, как утверждает производитель, получаются мягкими даже без предварительного замачивания.

Для риса предусмотрено девять вариантов консистенции, от мягкой до плотной. Есть отдельный режим для риса в горшочке с хрустящей корочкой на дне. Быстрый режим занимает 14 минут, но, как уточняет компания, это время для одной мерной чашки риса без учёта автоматического сброса давления.

Чаша сделана из титанового композита с покрытием без фтора. Давление набирается и сбрасывается автоматически, а защита, по данным компании, включает 16 ступеней. Управление идёт через цветной экран и приложение Mi Home, где доступно более 200 облачных рецептов. На устройство дают 3 года гарантии.

Корпус серебристо-серый, верхняя панель чёрная, на ней расположены экран и кнопки.

В Китае рисоварку оценили в 1799 юаней (~$270).

Источник: Xiaomi / Weibo