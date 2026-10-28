Водонагреватель Bitwater добывает биткоины во время нагрева воды

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Устройство Bitwater от компании Heatbit объединяет функции водяного отопления с добычей биткоина. Элемент заменяет нижний нагреватель в электрическом водонагревателе и содержит встроенную систему для криптовалютного майнинга, которая окупает себя через генерацию цифровых активов.

Технически Bitwater представляет собой стержневой нагреватель со встроенными 20 процессорами ASIC, разработанными специально для майнинга. Каждый чип BM1370 работает под постоянной нагрузкой, выполняя криптографические вычисления. Совместная мощность достигает 34 триллионов хешей в секунду при потреблении 600 Вт. Технология предназначена для подключения к стандартному 25-миллиметровому разъему водонагревателей массовых марок.

Ключевое отличие от обычного нагревателя — использование воды как охлаждающей жидкости. Вода передает тепло от микросхем эффективнее, чем воздух, что позволяет оборудованию работать в более жестких условиях без перегрева. Медиум закреплен сварными латунными радиаторами, защищенными от окисления в жесткой воде.

Защита резервуара обеспечивается титановым электродом, который предотвращает электрохимическую коррозию стального бака. В отличие от магниевых анодов, титановый вариант не генерирует сероводородный запах и не требует периодической замены на протяжении всего срока эксплуатации устройства.

Управление осуществляется через мобильное приложение, которое собирает данные о температуре воды, производительности майнинга и накопленном доходе. Система использует машинное обучение для прогнозирования потребности в горячей воде и предварительного нагрева резервуара перед предполагаемым использованием. Пользователь может самостоятельно выбрать пул для майнинга и адрес кошелька для получения заработанных монет.

Монтаж требует менее 60 минут и выполняется без помощи технических специалистов. После подключения к электросети и Wi-Fi устройство автоматически начинает майнинг.

Текущая годовая производительность устройства оценивается компанией в 450-500 биткойновых сатош (мельчайшие единицы биткоина) при благоприятных условиях, что соответствует примерно 100 рублям в сутки по текущему курсу без учета затрат на электроэнергию. Реальный доход значительно ниже после вычета стоимости электричества и зависит от региона проживания.

Ценообразование стартует с 52 тысяч рублей за первую партию (ожидается первый квартал 2027 года) и повышается до 76 тысяч рублей для последующих поставок. Стандартный нагревательный элемент без добычи криптовалюты обходится потребителю в 10-12 тысяч рублей, что создает разницу в цене на 40-64 тысячи рублей.

Компания Heatbit ранее выпустила воздушные очистители и настенные обогреватели, построенные на аналогичной концепции двойного применения тепловой энергии от майнинга-оборудования для климатизации жилого пространства.

Источник: newatlas