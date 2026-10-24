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Компания Roborock представила робот-пылесос Qrevo 2 Pro для комплексной сухой и влажной уборки, способный в автоматическом режиме снимать моющие салфетки перед заездом на ковры. Устройство физически оставляет текстильные насадки (мопы — круглые диски из микрофибры для мытья полов) на базовой станции и отправляется чистить ковровые покрытия исключительно сухим способом. Это исключает случайное намокание ворса или передачу остаточной грязи с ткани на ковер. После очистки мягких покрытий аппарат возвращается на базу, забирает насадки и продолжает мытье твердых полов.

Для обработки труднодоступных мест инженеры установили реверсивную боковую щетку, которая при попадании в угол меняет вектор вращения и направляет сор напрямую к всасывающему каналу. Вдоль плинтусов и мебели работает подвижный механизм FlexiArm, выдвигающий моющий диск за пределы корпуса.

Основной силовой блок HyperForce обеспечивает силу всасывания 25 000 Па (паскалей — единиц измерения давления, определяющих тягу воздушного потока). Центральный валик DuoDivide и боковые элементы оснащены защитой от наматывания шерсти и волос.

Входящая в комплект станция самообслуживания опустошает пылесборник, доливает чистую воду, замачивает салфетки и отмывает их водой, нагретой внутренним тэном до 75 градусов Цельсия, после чего сушит горячим воздухом при температуре до 45 градусов. Габариты корпуса пылесоса равны 352 x 350 x 96,6 мм, параметры станции — 402 x 494 x 450 мм.

В российской рознице стоимость устройства составляет приблизительно 65 000 рублей. Робот-пылесос Roborock Qrevo 2 Pro поступил в продажу для автоматизированной уборки помещений.

Источник: techcult.ru