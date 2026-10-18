Разработана рулетка RolTine 2.0 из титана Grade 5 с магнитным креплением

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Разработчики из COMANDI-Corres анонсировали титановую рулетку RolTine 2.0, снабженную механизмом для измерения изогнутых контуров. Измерительный инструмент выполнен в корпусе размером с монету и предназначен для работы с прямыми и сложными пространственными поверхностями.

Основой конструкции служит титановый сплав Grade 5, применяемый в авиастроении и медицине за счет высокой прочности на разрыв (до 1000 МПа) и низкого удельного веса. При диаметре корпуса 46 мм и толщине 18 мм прибор содержит два независимых измерительных модуля.

Первый модуль — гибка лента длиной 1,5 метра с лазерной гравировкой шкалы. В версии 2.0 задействован демпфированный пружинный возврат, который автоматически сматывает ленту без использования внешних клавиш фиксации. Второй модуль представляет собой роликовый курвиметр с фиксированным колесом окружностью 150 мм на подшипниках качения. При перемещении колеса по изогнутой траектории пользователь определяет точное расстояние путем подсчета оборотов и показаний на циферблате.

Автор: comandi Источник: www.comandi.us

Металлический корпус проходит 5-осевую ЧПУ-обработку, в результате которой формируются сквозные вырезы для облегчения массы. На корпусе закреплен промышленный неодимовый магнит N52 для удержания инструмента на ферромагнитных поверхностях. В специальные пазы могут быть интегрированы тритиевые ампулы, свечение которых создается бета-распадом изотопа водорода и не требует подзарядки в течение 10 лет.

Сумма предзаказов измерительного прибора RolTine 2.0 превысила 115 000 долларов США (почти 10,5 млн рублей). Начальная стоимость устройства по акции составляет 69 долларов США (порядка 6 300 рублей), а базовая розничная цена после релиза составит 130 долларов США (около 12 000 рублей). Отгрузка первых партий намечена на февраль 2027 года.

Источник: yankodesign

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