LG и Apple разрабатывают устройства для умного дома с Apple

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| Новость | Техника для дома

LG и Apple совместно разрабатывают умные устройства для дома, интегрируемые в экосистему Apple Home. Согласно документам FCC, в линейку входят видеозвонок, камеры, умный замок, термостат и датчик температуры. Apple не упомянута в заявках, но LG попросила не разглашать детали до 2024 года.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Устройства поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, протокол Thread и стандарт Matter. Thread обеспечивает низкое энергопотребление, а Matter позволяет устройствам разных брендов взаимодействовать. Умный замок использует UWB-технологию для автоматического открытия при приближении. Apple отвечает за дизайн и инженерную часть, LG — за производство. Ожидаемый выход — несколько месяцев. Официального подтверждения пока нет.

Источник: hi-tech

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