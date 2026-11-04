Zeekr может выпустить конкурента G-Class без рамной конструкции

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Zeekr изучает возможность выпуска крупного премиального внедорожника, который сможет конкурировать с Mercedes-Benz G-Class. По данным китайского издания Future Car Daily, проект находится на ранней стадии проработки и еще не получил внутреннего одобрения.

Компания уже согласует технические требования с рядом поставщиков. У проекта пока нет официального кодового имени, а ориентировочное начало серийного производства оценивается в 2028-2029 годах. Эти сроки являются прогнозом источников, а не подтвержденным планом Zeekr.

В отличие от классических внедорожников с рамой, Zeekr рассматривает несущий или полунесущий кузов. Для внедорожных задач такой конструкции потребуется высокая жесткость, защита батареи и днища, а также устойчивость к скручивающим нагрузкам на неровной поверхности.

По сообщениям источников, будущая модель может получить независимо управляемые электромоторы, пневматическую подвеску с увеличенным ходом и программные функции самовытаскивания. Вместо традиционных механических внедорожных решений акцент может быть сделан на электронном распределении тяги и управлении подвеской.

Опыт Zeekr в этой области уже есть: Zeekr 001 FR использует четыре электромотора, управление вектором тяги и возможность разворота на месте. Для внедорожника, однако, потребуется другая калибровка — с упором на медленное движение, сцепление на скользких покрытиях и длительные нагрузки.

Технологической основой могут стать гибридные внедорожники Zeekr 9X и 8X. Оба используют архитектуру 900 В, а Zeekr 9X сочетает 2,0-литровый бензиновый двигатель с двумя электромоторами и развивает 660 кВт. Подключаемая гибридная установка могла бы обеспечить большую автономность в поездках по местности с ограниченной зарядной инфраструктурой, но тип силовой установки будущего внедорожника пока не подтвержден.

Интерес Zeekr к сегменту ранее подтверждал вице-президент Zeekr International Марс Чен. В мае 2026 года он назвал жесткие внедорожники одним из возможных направлений развития бренда наряду с спортивными седанами и спорткарами.

Если проект будет утвержден, модель сможет конкурировать с BYD Yangwang U8, Fangchengbao Bao 8 и Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology. Пока же у будущего внедорожника Zeekr нет утвержденного дизайна, платформы, силовой установки или официальной даты презентации.

Источник: CarNewsChina