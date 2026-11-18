В пассажирских поездах человекоподобные роботы начнут функционировать через 2-3 года. Такой срок назвал замгендиректора РЖД И. Колесников, подчеркнув при этом, что внедрение может занять и больше времени.

Первый в мире робот-проводник, получивший имя «Володя», уже прошёл экспериментальный рейс на скоростном поезде «Сапсан». Во время тестовой поездки он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти места в вагоне, а также участвовал в развлекательной программе, позируя для фотографий на память.

В компании уточняют: роботов будут использовать не для развлечения пассажиров, а как инструмент автоматизации вспомогательных задач. Разработкой ПО занимается институт НИИАС. Уже сейчас в автоматическом режиме реализуются и проверяются проездные документы.

Полностью отказываться от сотрудников перевозчик не намерен. По словам Колесникова, сегодня речь идёт в первую очередь о вспомогательных функциях, а роль живого проводника сохранится. При этом в РЖД допускают, что со временем машинам будут доверять всё более «человеческие» задачи: технологии продолжат развиваться, но конкретные сроки массового применения остаются предварительными.

Источник: Первый технический