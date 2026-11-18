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Компания LISCHYNA превратила складной iPhone Duo в коллекционный смартфон по мотивам Grand Theft Auto VI. Вместо привычного оформления корпус получил золотые барельефы Джейсона и Люсии, героев игры, а также миниатюрные изображения автомобилей, вертолёта и пальм на фоне Вайс-Сити. Стоимость такой версии достигает 14 000 долларов.

Заднюю панель выполнили из чёрного карбона. Золотая композиция с персонажами GTA VI дополнена драгоценными камнями, декоративной рамкой и цветной эмалью. Отдельное внимание уделили блоку камер: его обрамление также получило ювелирную отделку.

При этом LISCHYNA не стала менять конструкцию самого устройства. Покупатель получает складной iPhone Duo, но вместо обычного корпуса — индивидуальную работу с золотом, карбоном и декоративными элементами. Основная ценность здесь не в характеристиках смартфона, а в ручной отделке и игровом дизайне.

Источник: gizmochina