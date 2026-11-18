MSI начала продажи компактного компьютера EdgeMesa N AI+, построенного на платформе NVIDIA RTX Spark. При объёме около 1,3 л система поддерживает непрерывную работу с энергопотреблением до 140 Вт. Это не обычный мини-ПК для офисных задач, а полноценная компактная станция для локального запуска нейросетей, работы с большими языковыми моделями и обработки графики.

В основе компьютера лежит 20-ядерный процессор NVIDIA Grace и графический ускоритель NVIDIA Blackwell с 6144 ядрами. Производительность ИИ-вычислений достигает 1 петафлопса в формате FP4. MSI предлагает две конфигурации: с 64 ГБ объединённой памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ за 33 999 юаней, а также с 128 ГБ памяти и накопителем на 4 ТБ за 56 999 юаней.

Корпус размером 152 x 147 x 53 мм выполнен из алюминиевого сплава. За охлаждение отвечают испарительная камера и два турбовентилятора. По данным MSI, система способна поддерживать нагрузку 140 Вт, а шум при максимальной нагрузке составляет 32 дБ. Для подключения предусмотрены четыре USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, HDMI 2.1b, сетевой порт 10GbE, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Предусмотрен один слот M.2 PCIe 5.0 x4.

Источник: ithome