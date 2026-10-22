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В начале октября в Беларуси прошли сертификационные испытания российского импортозамещённого лайнера SJ-100. В ходе полетов проверялась точность захода самолета на взлетно-посадочную полосу с использованием спутниковой навигации. Тем временем «Росавиация» сообщила о выдаче сертификатов на компоненты систем управления российского производства.

Для проведения серии испытаний прототип Superjet с бортовым номером 97023 совершал полеты из Минска. Согласно имеющимся данным, в этом месте обеспечивается качественный прием сигналов как российской системы ГЛОНАСС, так и GPS, без каких-либо помех. На основной испытательной базе в подмосковном Жуковском добиться таких условий было бы сложнее.

Доступ к системе GPS имеет ключевое значение для проведения испытаний, поскольку необходимо оценить точность определения местоположения воздушного судна во время захода на посадку. Программа испытаний включает около 100 различных режимов полета при разных скоростях и погодных условиях. Полеты выполнялись не только из Минска, но и из Орши — как днем, так и ночью, в том числе в условиях тумана и плохой видимости. В работе принимали участие специалисты по летным испытаниям корпорации «Яковлев», сертификационные центры и представители российского авиационного ведомства.

Также проводились испытания заходов на посадку на низких скоростях, уходов на второй круг и имитации отказа двигателей. Цель — подтвердить, что в заданных условиях самолет способен безопасно совершить посадку или уйти на второй круг. Кроме того, проверялись работа двигателей, авионики, автопилота и системы автоматического управления полетом.

Данный цикл испытаний является частью более масштабной программы, которая продолжается в Новосибирске. На 2027 год запланированы испытания в условиях экстремально высоких и низких температур. Полеты в жарком климате, как и в случае с Ил-114-300, планируется провести в Узбекистане.

После длительных задержек в реализации всех программ региональных самолетов работа над российскими воздушными судами постепенно продвигается вперед. Наблюдается прогресс и в программе Superjet. «Росавиация» подтвердила соответствие требованиям компонентов интегрированной системы управления, разработанных четырьмя российскими предприятиями.

В их число входят электрогидравлические приводы основных поверхностей управления, блок рычагов управления двигателями и боковая ручка управления (сайдстик) в кабине пилотов. Приводы рулей высоты, рулей направления, элеронов и интерцепторов управляются через быстродействующие цифровые интерфейсы, что позволяет сократить количество аналоговых линий в самолете. Боковые ручки управления (сайдстики) и блок рычагов управления двигателями поставляются компанией «Авиаавтоматика». В ходе испытаний для этих компонентов были подтверждены показатели безопасности, отказоустойчивости и эргономики.

Источник: Авиация России