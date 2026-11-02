В Черкесске выставили на продажу экспортный ВАЗ-2106 за 5 млн рублей

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| Новость | Авто и транспорт

В Черкесске выставили на продажу ВАЗ-2106, который является редкой экспортной версией для канадского рынка. Владелец оценил автомобиль в 5 млн руб., что дороже ряда новых иномарок.

Так выглядела экспортная шестерка
Так выглядела экспортная шестерка
Автор: TrainSimFan Источник: commons.wikimedia.org

Речь идёт о модификации ВАЗ-21061-37, выпущенной в 1982 году. Такие машины поставлялись в Канаду под именем Lada 1500S с 1978 по 1983 год и отличались усиленной конструкцией ради соответствия местным требованиям безопасности и экологии. В частности, автомобиль получил массивные бамперы с гидробуферами, усилители дверей, каталитический нейтрализатор и адсорбер в выхлопной системе, а также финские инерционные ремни безопасности Klippan с табло, предупреждающим о непристегнутости.

По данным продавца, машина, прошедшая 50 тыс. км, прошла полную реставрацию с сохранением всех заводских деталей. Под капотом — 1,5-литровый двигатель мощностью 72 л.с. в паре с механической коробкой передач. Всего в Канаде было продано порядка 44 тысяч таких автомобилей, но подлинных экземпляров с индексом «37» до наших дней дошло крайне мало, что и объясняет столь высокую цену.

Источник: Российская газета

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