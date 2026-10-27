Toyota поставила на гусеницы пять внедорожников и пикапов для SEMA 2026

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Toyota представила пять концептов Snowhunter для выставки SEMA Show 2026 в Лас-Вегасе. Они построены на Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Вместо колёс на каждой машине стоят гусеничные модули, подвеска приподнята, а кузова одеты в камуфляжную плёнку в белых и серых тонах с надписями Snowhunter. Концепты разработали при участии дизайн-подразделения Toyota CALTY Design Research из Анн-Арбора. Главным среди них компания называет Tundra, которой отведена роль передвижной базы для зимних экспедиций.

Автор: Toyota Источник: pressroom.toyota.com

На Tundra Snowhunter Concept установлена система TrailLift Pro Rack System Concept, которую создали в CALTY. Она превращает кузов пикапа в платформу для снаряжения: каркас допускает модульное хранение вещей и оснастки. На крыше расположена стойка, которая по замыслу Toyota опускается вниз, чтобы груз было проще закрепить даже на льду. На фото на неё кладут лыжи, а по словам компании, так же можно грузить велосипеды, каяки и каноэ.

В боковой части надстройки над кузовом есть отсек для зимних вещей. На фото в нём на панели MOLLE закреплены снегоступы и красные буксировочные скобы.

Автор: Toyota Источник: pressroom.toyota.com
Автор: Toyota Источник: pressroom.toyota.com
Автор: Toyota Источник: pressroom.toyota.com

Кроме стойки, пикап получил задние рычаги подвески TRD из цельной заготовки, подножки Predator Step и дополнительное освещение. Решётка радиатора и детали отделки выполнены в чёрном цвете.

Автор: Toyota Источник: pressroom.toyota.com

Остальные четыре концепта обошлись без такой системы хранения, но оснащены аксессуарами вроде багажников Prinsu, грузовых боксов Thule и защиты днища. О серийном выпуске Snowhunter Toyota не объявляла.

Источник: Toyota

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 345 0
Автор GigaMOV Рейтинг +576.50
Блог Авто и транспорт 373 12904 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Канат под улицей: как в 1873 году появились знаменитые трамваи Сан-Франциско

Ранним утром 2 августа 1873 года на Клей-стрит было почти пусто. В четыре часа небольшой вагон подошёл к верхней части одного из крутых сан-францисских склонов. Лошади перед ним не было,...

Обсерватория Веры Рубин открыла своего первого кандидата в карликовые планеты Солнечной системы: почему его не замечали 10 лет

В октябре 2026 года астрономы объявили об открытии крупного небесного тела на дальних окраинах Солнечной системы. Объект получил временное рабочее название 2026 ED138. Он обращается вокруг Солнца...

«Мелодия-106»: парадоксы первого в СССР музыкального центра первого класса

В 1978 году Рижский радиозавод имени Попова начал выпуск «Мелодии-106-стерео». В одном корпусе объединили радиоприёмник диапазонов ДВ, СВ, КВ I—III и УКВ, кассетную панель на венгерском ЛПМ,...

Обзор внешнего аккумулятора EcoFlow RAPID 25K (EF-HB-002): 170 Вт, PD 3.1 и информативный TFT-дисплей

EcoFlow RAPID Power Bank (модель EF-HB-002) позиционируется как высокомощный внешний аккумулятор для ноутбуков, планшетов и смартфонов. Заявленные параметры: ёмкость 25 000 мАч, суммарная выходная...

«Кольца, сережки, крестик есть?»: как за колбасу в СССР 1933 года отдали 98 тонн золота

Представьте магазин СССР 1933 года. За колбасу здесь просят золотое обручальное кольцо. Узнаем, как Торгсин выкачал 98 тонн золота у населения и построил Магнитку?

✦ ИИ  Как яблочный сок делают прозрачным — и почему одного сита недостаточно

Через стакан одного яблочного сока видно кухню, другой похож на жидкую яблочную мякоть. Разницу нельзя объяснить только тем, насколько мелким было сито. На производстве перед фильтрацией могут...