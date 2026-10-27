Toyota поставила на гусеницы пять внедорожников и пикапов для SEMA 2026

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Toyota представила пять концептов Snowhunter для выставки SEMA Show 2026 в Лас-Вегасе. Они построены на Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Вместо колёс на каждой машине стоят гусеничные модули, подвеска приподнята, а кузова одеты в камуфляжную плёнку в белых и серых тонах с надписями Snowhunter. Концепты разработали при участии дизайн-подразделения Toyota CALTY Design Research из Анн-Арбора. Главным среди них компания называет Tundra, которой отведена роль передвижной базы для зимних экспедиций.

На Tundra Snowhunter Concept установлена система TrailLift Pro Rack System Concept, которую создали в CALTY. Она превращает кузов пикапа в платформу для снаряжения: каркас допускает модульное хранение вещей и оснастки. На крыше расположена стойка, которая по замыслу Toyota опускается вниз, чтобы груз было проще закрепить даже на льду. На фото на неё кладут лыжи, а по словам компании, так же можно грузить велосипеды, каяки и каноэ.

В боковой части надстройки над кузовом есть отсек для зимних вещей. На фото в нём на панели MOLLE закреплены снегоступы и красные буксировочные скобы.

Кроме стойки, пикап получил задние рычаги подвески TRD из цельной заготовки, подножки Predator Step и дополнительное освещение. Решётка радиатора и детали отделки выполнены в чёрном цвете.

Остальные четыре концепта обошлись без такой системы хранения, но оснащены аксессуарами вроде багажников Prinsu, грузовых боксов Thule и защиты днища. О серийном выпуске Snowhunter Toyota не объявляла.

Источник: Toyota