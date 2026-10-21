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Tenet T7 сейчас в лидерах продаж в своём сегменте (SUV-C), и цены на него недавно скорректировали. В сентябре этого года уже было повышение: тогда все комплектации подорожали на 50 тысяч рублей, сейчас действуют нижеприведенные стартовые цены (увеличение на 20 тыс. руб.):

«Актив» (Active) с передним приводом — от 2 785 000 рублей;

«Прайм» (Prime) с передним приводом — от 2 985 000 рублей;

«Актив» (Active) с полным приводом — от 2 990 000 рублей;

«Прайм» (Prime) с полным приводом — от 3 190 000 рублей.

Под капотом у всех версий один и тот же двигатель — 1,6-литровый турбомотор (150 л. с.) в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Важное уточнение: в объявлениях и у дилеров можно увидеть итоговую сумму ниже — за счёт маркетинговых акций, трейд-ина или кредитных программ. Поэтому перед покупкой имеет смысл уточнить в салоне, какие выгоды сейчас действуют.

Источник: Автоновости дня