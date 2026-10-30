Неандертальцы предпочитали женщин Homo sapiens: генетики обнаружили необычную закономерность

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| Новость | Наука и космос

Неандертальцы и современные люди не просто эпизодически встречались десятки тысяч лет назад. Генетический анализ показал устойчивую асимметрию в их смешении: потомство, оставившее след в ДНК последующих поколений, чаще появлялось у пар, в которых отцом был неандерталец, а матерью — представительница Homo sapiens. Причём эта закономерность прослеживается как минимум в двух периодах, разделённых примерно 200 тысячами лет.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

К такому выводу исследователи пришли, изучив распределение генетического материала на X-хромосомах. Сегодня в геномах большинства людей за пределами Африки сохраняется около 2% неандертальской ДНК. Однако на X-хромосоме её заметно меньше, чем на остальных хромосомах. Компьютерное моделирование показало, что одна из причин такого распределения — преобладание потомства от неандертальских мужчин и женщин Homo sapiens.

Учёные выделили две волны смешения популяций. Первая произошла более 200 тысяч лет назад: её генетические следы сохранились в геномах неандертальцев. Вторая датируется примерно 45 тысячами лет назад и оставила основную часть неандертальского наследия в ДНК современных людей за пределами Африки. Между этими событиями прошло более 150 тысяч лет, но характер генетического обмена, судя по результатам анализа, оставался похожим.

Причина такой асимметрии пока неизвестна. Она могла быть связана с особенностями социальных отношений между группами, но возможны и биологические объяснения: например, гибридные беременности могли чаще завершаться успешно, если мать была представительницей Homo sapiens.

Генетические данные не позволяют установить, были ли отношения добровольными или принудительными. Археологи также пока не нашли стоянку, где присутствие неандертальцев и Homo sapiens было бы подтверждено в одном и том же слое за один период.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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