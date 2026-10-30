Дизайн приборной панели Mazda на циферблате: Seiko представила новую совместную модель с автопроизводителем

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| Новость | Одежда и аксессуары

Mazda и Seiko представили третью совместную модель часов, дизайн которой вдохновлен автомобильными приборами японского производителя. Новинка получила серый циферблат с красными акцентами и корпус из нержавеющей стали. В отличие от двух предыдущих совместных моделей, она не связана с автоспортивной тематикой.

Автор: Mazda и Seiko Источник: www.mazdacollection.jp

При оформлении часов дизайнеры Mazda использовали элементы, знакомые по приборным панелям автомобилей марки. В частности, цифры выполнены в фирменном стиле компании. Основной цвет циферблата — серый, отдельные детали получили черную отделку, а красные элементы добавили секундной стрелке и заводной головке. На циферблате также разместили надпись с годом основания Mazda и названием города, где появилась компания.

Часы получили кварцевый механизм, металлический корпус и защиту от воды 10 АТМ. По заявлению производителя, погрешность хода не превышает 15 секунд в месяц, а батарейки хватает примерно на три года. В комплект входят сразу два варианта ремешка: металлический браслет и черный кожаный ремешок с коричневой отделкой. На изделие распространяется трехлетняя гарантия.

Стоимость новинки составляет около 440 долларов США. Продажи стартовали в Японии: с 23 октября часы появились в интернет-магазине Mazda, а с 29 октября стали доступны у дилеров компании. Поставки в другие страны пока не заявлены.

Источник: Notebookcheck

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