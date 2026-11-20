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США готовят специальный воздушный коридор протяжённостью около 463 км для испытаний сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов. Маршрут соединит аэропорт Midland International Air & Space Port в Техасе с космодромом Spaceport America в Нью-Мексико. По нему планируют проводить скоростные полёты, измерять ударные волны и проверять новые подходы к управлению воздушным движением.

Соглашение о проработке проекта подписали четыре организации, включая администрацию обоих авиационно-космических объектов и компанию Starfighters Space. Она собирается первой использовать новый маршрут со своими истребителями F-104 Starfighter, способными развивать скорость более Mach 2. Эти самолёты станут испытательной платформой для отработки сверхзвуковых полётов.

Одна из главных задач проекта — измерить силу звукового удара на поверхности земли. Такие данные необходимы для оценки воздействия сверхзвуковых самолётов на населённые районы. Сейчас гражданская авиация США сталкивается с ограничениями на полёты быстрее скорости звука над сушей, поэтому разработчикам важно получить практические результаты для пересмотра действующих правил.

В дальнейшем коридор хотят использовать не только для испытаний самолётов. Среди возможных направлений — воздушный запуск ракет, суборбитальные и орбитальные полёты, а также возвращение космических аппаратов. Однако пока речь идёт лишь о предварительном соглашении: FAA ещё предстоит согласовать необходимые процедуры, а сам маршрут пока не получил официального разрешения на эксплуатацию.

Источник: interestingengineering