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Noah и Converse выпустили Chuck 70 с тартаном Black Watch. Верх низких кедов выполнен в тёмно-синюю и зелёную клетку, носок и подошва остались белыми, как у классической модели. Black Watch это традиционный шотландский узор, история которого насчитывает несколько веков.

Для Noah это третий совместный проект с Converse. Первая коллекция вышла около восьми месяцев назад и тоже включала клетчатые Chuck 70, вторая строилась на скейтерской модели Louie Lopez 2 Pro.

В комплекте идут две пары шнурков, белые и запасные жёлтые. Расцветка называется Blackwatch Plaid/Egret-Black.

Цена кедов пока не объявлена.

Источник: Sneaker Bar Detroit