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Получив сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на модель Boeing 737-10, американский авиастроительный гигант Boeing — после многолетних задержек — завершил процесс сертификации всего семейства 737 MAX. Самая крупная модель в этой линейке способна вместить до 230 пассажиров.

Посадка самолета MAX-10 во время первого полета, аэродром Боинг-Филд, Сиэтл Автор: Industry Week Источник: www.industryweek.com

«Получение сертификата открывает путь к поставкам воздушного судна, которое задает новые стандарты в коммерческой авиации» Стефани Поуп, глава подразделения гражданских самолетов компании Boeing

По словам Стефани Поуп, модель 737-10 отличается увеличенной вместимостью, большей дальностью полета и лучшими показателями стоимости в расчете на одно пассажирское место в своем классе.

Компания Boeing провела испытания модели 737-10, которые включали около 2000 часов полетов и 1000 часов наземных проверок. Речь шла не только о стандартной сертификации, но и об утверждении изменений, предписанных регулирующими органами после катастроф самолетов серии MAX-8.

«Решение FAA принято по итогам тщательной проверки конструкции и надежности воздушного судна. Мы продолжим контролировать деятельность Boeing, придерживаясь самых строгих стандартов безопасности, когда компания приступит к производству 737-10» Глава FAA Брайан Бедфорд

По данным Boeing, на долю 737-10 приходится около трети всех заказов на семейство MAX — это 1555 единиц для данной, самой крупной версии. Ее окончательная сборка осуществляется исключительно на заводе Boeing в Эверетте, где была создана новая производственная линия специально для этой модификации. Все фюзеляжи для самолетов серии 737 изготавливаются в Уичите, откуда их доставляют по железной дороге на платформах в Рентон или Эверетт.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало «измененный сертификат типа» (Amended Type Certificate), подтверждающий, что модель 737-10 соответствует всем конструктивным требованиям и нормам безопасности. Кроме того, было получено разрешение на производство. Для этого компании Boeing пришлось внести изменения в систему управления полетом и дополнить систему измерения угла атаки третьим компонентом: теперь в общей сложности три системы позволяют на ранней стадии выявлять возможные ошибки при определении пространственного положения самолета.

Согласно требованиям FAA, начиная с октября 2027 года, Boeing обязан оснащать этими изменениями все новые самолеты семейства 737 MAX непосредственно при их производстве, а к октябрю 2029 года — привести весь эксплуатируемый парк самолетов MAX (всех модификаций) к единому новому стандарту.

Ожидается, что первый экземпляр 737-10 поступит к заказчику — канадской авиакомпании WestJet — вскоре после начала года, при условии, что к тому моменту канадские авиационные власти признают сертификацию, выданную в США. Таким образом, ввод в коммерческую эксплуатацию может состояться во втором квартале 2027 года. Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) также заявило о намерении выдать сертификат для 737-10 в ближайшие месяцы.

Источник: Investors