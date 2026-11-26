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Новый порядок медосвидетельствования водителей вступит в силу в 2027 году. Инициатива Минздрава направлена на повышение прозрачности и контроля за допуском к управлению транспортом. Ключевое изменение — переход на электронные медицинские заключения. Документ будет формироваться в цифровом виде сразу после осмотра и автоматически попадать в федеральный реестр медосвидетельствований. Такой подход исключит использование поддельных справок и упростит проверку данных для уполномоченных органов.

Важное дополнение — возможность выявлять противопоказания к управлению автомобилем не только при получении или замене водительских прав, но и во время диспансеризации, плановых осмотров либо лечения других заболеваний. Это позволит своевременно фиксировать состояния, угрожающие безопасности на дороге, и оперативно корректировать допуск водителя к управлению транспортным средством.

В рамках нового порядка уточняется перечень обязательных обследований и критерии допуска водителей по состоянию здоровья. Особое внимание уделено выявлению состояний, которые могут привести к внезапной потере способности управлять транспортным средством.

Для медицинских организаций предусмотрен переходный период: учреждения должны будут доработать внутренние процессы и интегрироваться с федеральной информационной системой.

Источник: auto.mail.ru