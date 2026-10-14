Renault показала электрический концепт E-Space с шестью местами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Renault представила на Парижском автосалоне 2026 концепт E-Space Concept — электрический семейный минивэн, развивающий идею оригинального Espace 1984 года. Мировая премьера состоялась 12 октября 2026 года.

Концепт имеет длину 4,70 м, ширину 2,02 м и высоту 1,67 м. В салоне предусмотрены шесть отдельных кресел, установленных на скрытых основаниях: в неподвижном автомобиле сиденья могут разворачиваться и формировать пространство для общения. В четырехместной конфигурации сиденья второго ряда складываются, образуя большой стол для пассажиров третьего ряда.

Автор: Renault Источник: media.renault.com

E-Space Concept построен как полностью электрический автомобиль, но Renault не раскрыла мощность силовой установки, емкость батареи и запас хода. Компания сообщила о переходе на литий-железо-фосфатные аккумуляторы LFP и применении конструктивной архитектуры cell-to-pack, при которой элементы батареи интегрируются в пол кузова.

Автор: Renault Источник: media.renault.com
Автор: Renault Источник: media.renault.com

В интерьере установлена цифровая панель шириной 1130 мм, а салон освещается через панорамную стеклянную крышу. Renault также заявила о поддержке системы One-Pedal и интеграции Google Gemini для голосовой навигации, настройки салона и планирования поездок.

Автор: Renault Источник: media.renault.com
Автор: Renault Источник: media.renault.com
Автор: Renault Источник: media.renault.com

Внешне концепт отличается однообъемным кузовом, U-образными светодиодными полосами спереди и сзади, а также подсвечиваемым ромбовидным логотипом Renault. Дизайнер компании Лоран ван ден Аккер подтвердил, что запуск серийной версии рассматривается, однако Renault не анонсировала производство, сроки и рынки продаж.

Источник: New Atlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 186 0
Автор SSS_R Рейтинг +309.80
Блог Авто и транспорт 371 12698 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Погрешность в 2 мкм: как сервопривод головки Nakamichi Dragon убрал глухой звук кассет

При стандартной скорости движения компакт-кассеты 4,76 см/с длина волны звукового сигнала частотой 20 кГц на магнитной ленте составляет ровно 2,38 мкм. Если сердечник воспроизводящей головки...

«Атака »русской горбуши"": как советский эксперимент вынудил Норвегию потратить $7 млн на ловушки с ИИ

В июле 2023 г. природоохранное ведомство Норвегии зафиксировало критическую отметку: в реки северных губерний Финнмарк и Тромс одновременно зашли свыше четверти миллиона особей тихоокеанской...

Гидравлический штатив на глубине 4 000 м: как ходульный бентозавр обманывает физику придонного слоя

Глубоководный аппарат, опустившийся на абиссальную равнину Тихого океана на отметку 4 200 м, фиксирует внешнее статическое давление в 42 МПа. При таком сжатии любая тонкостенная жесткая опора...

2,3 миллиарда лет назад Земля едва не потеряла весь кислород: ученые выяснили, как планета сохранила обитаемость

Около двух с половиной миллиардов лет назад состав атмосферы Земли начал необратимо меняться. В воздухе впервые появился свободный кислород — газ, без которого невозможно существование...

Эйнштейн оказался квантовым: физики вывели уравнения гравитации из квантовой информации

Современная фундаментальная физика держится на двух теориях, которые до сих пор не удается свести к единому знаменателю.Первая — общая теория относительности. Она описывает...

Как на самом деле погибнет Солнечная система: новое исследование опровергло вечную стабильность орбит

Вопрос о том, способна ли планетная система существовать вечно, определил само зарождение теоретической астрономии. Размышляя о законе всемирного тяготения и наблюдая за орбитами Юпитера и...