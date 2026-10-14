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Renault представила на Парижском автосалоне 2026 концепт E-Space Concept — электрический семейный минивэн, развивающий идею оригинального Espace 1984 года. Мировая премьера состоялась 12 октября 2026 года.

Концепт имеет длину 4,70 м, ширину 2,02 м и высоту 1,67 м. В салоне предусмотрены шесть отдельных кресел, установленных на скрытых основаниях: в неподвижном автомобиле сиденья могут разворачиваться и формировать пространство для общения. В четырехместной конфигурации сиденья второго ряда складываются, образуя большой стол для пассажиров третьего ряда.

E-Space Concept построен как полностью электрический автомобиль, но Renault не раскрыла мощность силовой установки, емкость батареи и запас хода. Компания сообщила о переходе на литий-железо-фосфатные аккумуляторы LFP и применении конструктивной архитектуры cell-to-pack, при которой элементы батареи интегрируются в пол кузова.

В интерьере установлена цифровая панель шириной 1130 мм, а салон освещается через панорамную стеклянную крышу. Renault также заявила о поддержке системы One-Pedal и интеграции Google Gemini для голосовой навигации, настройки салона и планирования поездок.

Внешне концепт отличается однообъемным кузовом, U-образными светодиодными полосами спереди и сзади, а также подсвечиваемым ромбовидным логотипом Renault. Дизайнер компании Лоран ван ден Аккер подтвердил, что запуск серийной версии рассматривается, однако Renault не анонсировала производство, сроки и рынки продаж.

Источник: New Atlas