Разработка беспроводной зарядки для электробусов через колеса

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| Новость | Авто и транспорт

Инновационная технология беспроводной зарядки электробусов, позволяющая подзаряжать транспортные средства непосредственно через колеса, была успешно разработана и готовится к внедрению. По информации разработчиков, опытная эксплуатация этой системы начнется в 2028 году на одном из наиболее загруженных маршрутов — между вокзалом и аэропортом Цюриха.

Автор: Pierre5018 Источник: commons.wikimedia.org

Система представляет собой автономное решение, которое позволяет электробусам заряжаться во время движения, приближаясь к специальным зарядным станциям, размещенным вдоль маршрута. Зарядка происходит без необходимости подключения проводов, что значительно упрощает процесс и увеличивает эффективность. Данная инновация может стать решением для повышения дальности хода электробусов и снижения затрат на зарядные станции.

Основными преимуществами данного подхода являются сокращение времени, необходимого для зарядки, а также уменьшение физических ограничений, связанных с подключением проводов. Эта технология сделает систему общественного транспорта более удобной и доступной, что, в свою очередь, может способствовать широкому распространению электробусов в городах.

Источник: naukatv.ru

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