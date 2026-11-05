Превратит обычный велосипед в электрический за 3 секунды: представлен Spiny 2

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| Новость | Авто и транспорт

Электровелосипеды занимают все больший процент рынка, но не все пользователи готовы потратить сразу большую сумму на новую модель с электроприводом. Как промежуточный вариант — существуют наборы для преобразования обычного велосипеда в электрический. Испанский стартап Spiny представил свой вариант такого набора на платформе «Кикстартер». Особенность Spiny 2: фрикционная передача крутящего момента на заднее колесо и быстросъемная конструкция, не выходящая за габариты рамы велосипеда. При массе набора 2,2 кг с АКБ реализуется пиковая мощность до 750 Вт.

Автор: Marco Cocchiarella Источник: www.kickstarter.com

Spiny 2 состоит из аккумуляторной батареи 266 Втч с наглядным индикатором заряда, БК электромотора с редуктором и приводного колеса, которое входит в зацепление с покрышкой колеса велосипеда. Управление поддержкой через беспроводной пульт на руле (опция) или мобильное приложение. Доступно пять уровней поддержки педалирования (беспроводные датчики скорости и каденса для отслеживания), запас хода до 90 км, скорость поддержки до 32 км/ч.

Стоимость набора (для спонсоров проекта) от 369 долларов США. Отправка заказчикам по всему миру с апреля следующего года.

Автор: Marco Cocchiarella Источник: www.kickstarter.com

Источник: kickstarter.com

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