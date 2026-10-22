Представлен внедорожный электросамокат iScooter i10M с защитой IPX4

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| Новость | Авто и транспорт

Бренд iScooter представил складной электросамокат i10M, предназначенный для ежедневных городских поездок и передвижения по пересеченной местности. Новинка оснащена мотор-колесом с пиковой мощностью 1200 Вт, позволяет развивать скорость до 45 км/ч и преодолевать подъемы с уклоном до 20 градусов.

Питание электросамоката обеспечивает литиевый аккумулятор емкостью 48 В / 10,4 А·ч, обеспечивающий запас хода свыше 40 км на одном заряде, при этом время полной зарядки составляет от 5 до 6 часов. Модель получила 11-дюймовые внедорожные пневматические шины, двухстороннюю рычажную подвеску, а также трехкомпонентную тормозную систему, сочетающую передний и задний дисковые тормоза с электронным торможением.

Автор: iScooter Источник: www.iscooterglobal.com

Конструкция массой 26 кг рассчитана на нагрузку до 120 кг и имеет степень защиты от влаги по стандарту IPX4. Самокат оборудован системой складывания, цветным HD-дисплеем и светодиодной оптикой с указателями поворота, а управление настройками, скоростными режимами и блокировкой осуществляется через мобильное приложение iScooter Club по Bluetooth.

Источник: xiaomi-miui

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор dima0782 Рейтинг +610.70
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