Пикап Jeep Gladiator обзавелся заводскими 35-дюймовыми шинами

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Компания Jeep анонсировала ограниченную серию пикапа Gladiator 35-inch Tire Launch Edition. Выпуск модели приурочен к появлению опции установки 35-дюймовых шин непосредственно на заводе для комплектаций Willys, Rubicon и Rubicon X. Ранее такая возможность была доступна только для внедорожника Wrangler.

Пакет с 35-дюймовыми шинами значительно улучшает геометрическую проходимость автомобиля. Дорожный просвет увеличивается до 32,8 сантиметра. Углы въезда, преодоления препятствий и съезда составляют 46,7, 23,3 и 26,7 градуса соответственно.

В дополнение к шинам автомобиль оснащается усиленной подвеской, тормозной системой повышенной производительности и мостами Dana повышенной прочности. В трансмиссии используется главная пара с передаточным числом 4,56 и раздаточная коробка с постоянным приводом и понижающей передачей 4:1.

Визуально версия Launch Edition выделяется пакетом Bronze. Он включает 17-дюймовые колесные диски с блокировкой beadlock, буксировочные крюки, а также графику на капоте, бортах и задней двери в бронзовом цвете. Дополняют образ расширители арок Highline и капот Performance.

Прием заказов на модель 2027 года уже открыт. Стоимость производитель пока не объявил.

Источник: Gear Patrol