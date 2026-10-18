Новый Tesla Roadster получит урезанную версию FSD

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| Новость | Авто и транспорт

Новый Tesla Roadster обойдётся не полноформатной системой автономного вождения FSD, а её ограниченной вариацией. Об этом во время презентации автомобиля, организованной MotorTrend, рассказал главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен. Журналисты обратили внимание на штатный набор камер с объективом в переднем бампере и спросили, работает ли на машине FSD. Ответ дизайнера: «Этот автомобиль будет оснащён ограниченной версией системы FSD». Какие именно функции будут сокращены, он не раскрыл.

Автор: Tesla Источник: www.ithome.com

В качестве причины фон Хольцхаузен назвал сильно наклонённое лобовое стекло и статус модели как спортивного транспортного средства. Само железо, по его словам, помехой не стало: «камеры и оборудование установлены на месте». Дело в самой архитектуре машины: круто скошенное стекло, низкий клиновидный кузов и переменная аэродинамика выделяют Roadster на фоне остального модельного ряда Tesla. Добавьте сюда вентилятор, активное антикрыло сзади и систему забора холодного воздуха — конструкция получилась настолько нестандартной, что условий эксплуатации, на которых FSD обучалась, у неё попросту нет.

Сыграл роль и тираж. Аналитики изначально оценивали годовой выпуск Roadster после запуска производства в 2028 году примерно в 2000 экземпляров — меньше, чем даже у Cybertruck, самого малосерийного гражданского автомобиля Tesla. Обучать отдельную версию FSD для модели с таким объёмом продаж, отмечается в материале, нерационально.

При этом полностью без автономных функций Roadster не останется. Все трюки, показанные на презентации, — движение на боку и колёсах вверх, зависание в воздухе и переворот всей линейки коммерческих машин Tesla — были выполнены автомобилем самостоятельно. Маск объяснил это заботой о безопасности («чтобы никто не пострадал»), однако Tesla не назвала, какое именно ПО управляло манёврами, — из чего IT Home делает вывод, что речь, вероятно, шла не о полноценной FSD. Маск также прямо пообещал, что владельцы смогут отправлять Roadster команды на самостоятельное выполнение показанных трюков, и упомянул, что «автомобиль будет обладать возможностями распознавания».

Ключевое позиционирование Roadster — «последний великий автомобиль для водителя». У машины рулевое колесо Y-образной формы с электронным управлением торможением и дросселем. По словам Маска, это единственная модель Tesla, которая сохранит в будущем управление человеком. Таким образом, хотя автономные функции у Roadster есть, машина задумана прежде всего как транспорт для ручного вождения.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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