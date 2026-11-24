У бренда Nordcross появилась второй автомобиль, допущенный к обращению в России: на него выдано одобрение типа транспортного средства. Информация исходит от компании «Хай Моторс Рус» — официального дистрибьютора марки. Подробности о новинках на 2027 год в компании раскрывать не стали, отметив лишь, что о подобных решениях заранее не сообщают.

Что это за модель, дистрибьютор не уточнил, однако по данным сертификационных документов ЕАЭС, речь идёт о флагманском кроссовере Nordcross 002 на базе Lynk & Co 900. Гибридная установка выдаёт от 381 до 422 л. с., длина кузова составляет 5240 мм, предусмотрены пятиместный и шестиместный салоны. Заявленный объём выпуска — не более 500 автомобилей в год, а поставки в Россию дилеры ожидают в первом квартале 2027 года.

В «Хай Моторс Рус» также подтвердили, что в страну поступают машины Nordcross 2026 модельного года, и заверили: марка останется на российском рынке и не свернёт работу после распродажи текущих запасов. На опасения по поводу дефицита автомобилей у дилеров там ответили, что продажи идут в соответствии с планом, а по наличию машин определённого года выпуска нельзя судить о динамике спроса — ориентиром служат фактические продажи относительно запланированных показателей.

Сейчас единственной моделью марки в России остаётся Nordcross 001 — полноразмерный семиместный кроссовер на базе Lynk & Co 09, построенный на платформе Volvo XC90. Его цена — от 7 130 000 рублей.

Источник: Автоновости дня