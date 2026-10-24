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Компания NIKSEN (г. Челябинск) продемонстрировала недавно разработанный специализированный цыплятовоз на базе КАМАЗ-65117. Фургон длиной 9,45 метра рассчитан на транспортировку крупной партии суточного молодняка — до 78 тысяч птиц.

Размеры кузова составляют 9,45 x 2,6 x 2,5 м. Такая вместимость делает модель одной из наибольших по объёму. Для сравнения: ранее NIKSEN выпускала цыплятовозы на базе КАМАЗ-4308 и КАМАЗ-65115: однако в них помещалось гораздо меньше птицы.

Машина снабжена автоматическим контролем микроклимата. Электроника в режиме реального времени отслеживает и регулирует температуру, влажность, концентрацию углекислого газа внутри фургона. Это критически важно для сохранности суточных цыплят в длительных рейсах, когда любое отклонение параметров может привести к потере поголовья.

Производитель подчёркивает, что модель не имеет аналогов в России по качеству и уровню автоматизации. При сборке используются комплектующие мировых производителей: электроника и датчики из Японии, системы климат-контроля из Германии, изотермические материалы из Италии. Шасси и силовая структура — российские.

КАМАЗ-65117 относится к категории большегрузных транспортных средств и часто используется для установки различных надстроек, включая изотермические фургоны. В зависимости от модификации шасси комплектуется двигателем мощностью от 300 до 390 лошадиных сил и механической девятиступенчатой коробкой передач. Допустимая масса надстройки с грузом составляет до 17,2 тонны.

Источник: Первый технический