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Китайский автопроизводитель Lynk & Co провёл экстремальный тест серийного универсала Lynk & Co 07 GT: автомобиль разогнали до 70 км/ч, после чего он вылетел с трамплина и упал с обрыва. В ходе падения машина несколько раз перевернулась, но в итоге встала на колёса.

По данным компании, все 4 двери универсала после жёсткого приземления открылись без проблем. Лобовое и боковые стёкла остались целыми, треснула только стеклянная крыша. Производитель отдельно отметил работу боковых шторок безопасности — они удерживали давление свыше шести секунд.

Испытание проходило в Чжанцзякоу. В Lynk & Co подчёркивают: цель демонстрации — наглядно показать прочность кузова и эффективность систем пассивной безопасности. При этом в компании обращают внимание, что такой трюк не заменяет официальные независимые краш-тесты.

Lynk & Co 07 GT — первый универсал в истории бренда. Модель построена на гибридной платформе EM-P и оснащается 1,5-литровой турбированной «четвёркой» в связке с двумя электромоторами и батареей ёмкостью 28,3 кВт·ч.

Источник: auto.mail.ru