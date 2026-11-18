Российский автогигант расширил семейство «Газель NN», представив новую версию «Стандарт». Она призвана стать золотой серединой для бизнеса: новинка объединяет узнаваемый современный облик линейки NN, включая эффектную светодиодную оптику с раздельными секциями ближнего и дальнего света, с проверенными и более доступными техническими решениями.

Главное отличие версии кроется в интерьере и эргономике. Чтобы удержать цену на комфортном уровне, инженеры отказались от дорогостоящей уникальной фурнитуры NN. Вместо этого в кабине установлены элементы от предыдущего, но крайне популярного семейства NEXT: это касается панели приборов, дверных карт и кресел. При этом «Стандарт» не выглядит бедно в плане безопасности. Уже в начальной точке продаж автомобиль штатно комплектуется фронтальной подушкой безопасности, дисковыми тормозными механизмами на всех осях и обязательной системой динамической стабилизации (ESC).

Линейка силовых агрегатов для новой комплектации впечатляет разнообразием. Покупатель может выбрать из четырех моторов под разные задачи и виды топлива. Базовым остается дизельный агрегат G51А мощностью 149,6 лошадиных сил. Для городских служб и бюджетных перевозок доступен бензиновый Evotech A275 (107 л. с.) и его битопливная модификация A2755, работающая на пропан-бутане. Для тех, кто делает ставку на самое дешевое топливо, предусмотрен метановый Evotech A3055 мощностью 122 лошадиные силы. Базово все версии агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой, однако для дизельных исполнений за доплату доступна 6-ступенчатая «механика».

Конфигуратор позволяет построить «Стандарт» в любом необходимом кузове — от промтоварного фургона до бортовой платформы. Доступны шасси с полной массой как 3,5 т, так и тяжелые версии на 4,6 т. Для дизельных машин грузоподъемностью 3,5 т предусмотрена возможность установки усиленной подвески, что значительно расширяет ресурс автомобиля при работе с перегрузом или на плохих дорогах. Входной порог для приобретения такого автомобиля начинается от 3,8 млн руб., не считая действующих маркетинговых программ.

Источник: автостат