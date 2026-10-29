Капремонт Ан-2 обойдется в 22 млн рублей против 340 млн за новый ЛМС-901 «Байкал»

Восстановление легендарного самолета Ан-2 обходится в 17 раз дешевле покупки нового регионального лайнера ЛМС-901 «Байкал». По данным директора авиаремонтного завода ДОСААФ в Балашихе, капитальный ремонт одного «кукурузника» с установкой нового комплекта авиационного оборудования стоит около 22 миллионов рублей. В то же время цена нового «Байкала» в зависимости от комплектации достигает 340 миллионов рублей.

Разница в стоимости обусловлена принципиально разной конструкцией машин. Ан-2 — это биплан 1940-х годов с поршневым двигателем, который отличается феноменальной ремонтопригодностью и низкой стоимостью запчастей. «Байкал» представляет собой современный цельнометаллический моноплан с турбовинтовым двигателем, более высокой крейсерской скоростью, экономичным расходом топлива и встроенной системой спасения с парашютом.

Несмотря на колоссальный разрыв в цене, эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе эксплуатация нового «Байкала» может оказаться выгоднее. Современные двигатели и материалы снижают затраты на топливо и техническое обслуживание, а также обеспечивают больший ресурс планера по сравнению с машинами, выпущенными более полувека назад. Тем не менее, на текущий момент высокая цена нового самолета остается серьезным барьером для массового обновления регионального авиапарка России

Источник: Первый технический