Компания TECNO выпустила на российский рынок свой первый ноутбук-трансформер MEGABOOK T15 360 Pro, оснащенный процессором с поддержкой искусственного интеллекта. Главная конструктивная особенность устройства заключается в шарнирном механизме, который позволяет открывать крышку на 360 градусов. Благодаря этому портативный компьютер может использоваться как классический ноутбук, планшет или экран-подставка. Рекомендованная розничная цена новинки в России начинается от 117 999 рублей.

Устройство получило сенсорный дисплей диагональю 39,6 сантиметра (15,6 дюйма) и разрешением 2560 на 1440 точек. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение анимации и прокрутки страниц, а максимальная яркость достигает 320 нит. Экран охватывает 100 процентов цветового пространства sRGB — это стандарт, гарантирующий точную передачу оттенков без искажений, что необходимо при работе с фотографиями. Дисплей распознает до десяти одновременных прикосновений пальцами и работает с цифровым пером (стилусом) стандарта MPP 2.0, которое фиксирует наклон и 4096 степеней силы нажатия для точного рисования.

Автор: TECNO

Вычислительную базу ноутбука-трансформера TECNO составляет чип Intel Core Ultra 5 125U. В его архитектуру помимо центрального и графического процессоров встроен специальный нейронный блок (NPU), отвечающий за алгоритмы искусственного интеллекта. Суммарная производительность этих компонентов в задачах ИИ достигает 30 TOPS, то есть устройство способно выполнять 30 триллионов операций в секунду. Система дополнена быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5X и двумя разъемами M.2 для твердотельных накопителей (SSD). Наличие второго свободного слота позволяет пользователю увеличить объем памяти без удаления заводского диска.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 70 Вт·ч, ресурса которого хватает на 15 часов непрерывного просмотра видео в формате Full HD. Для восполнения энергии в комплект поставки включен адаптер питания мощностью 65 Вт, созданный по технологии GaN. Использование нитрида галлия вместо традиционного кремния делает зарядный блок меньше по габаритам и снижает его нагрев.

Корпус оснащен двумя универсальными разъемами USB-C, двумя классическими портами USB Type-A, видеовыходом HDMI, слотом для карт памяти microSD и аудиоразъемом диаметром 3,5 миллиметра для проводных наушников. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Также в конструкцию интегрированы сканер отпечатков пальцев, клавиатура с цифровым блоком, имеющая четыре градации яркости подсветки, и стереодинамики с технологией объемного звучания DTS: X Ultra. На программном уровне новый ноутбук TECNO MEGABOOK T15 360 Pro поддерживает функцию OneLeap для быстрой связи со смартфонами бренда и утилиту TECNO PC Manager для переноса файлов со старых компьютеров.

Источник: 4pda