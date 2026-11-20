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Робот-пылесос Dreame X40 Ultra может работать без участия владельца: он моет полы, промывает швабры и сушит их на станции самоочистки. Такие сведения приведены в партнерском материале издания Forbes. Модель ориентируется по цифровому плану квартиры, объезжает препятствия и определяет тип покрытия пола.

Рынок роботов-пылесосов растет минимум с 2017 года. Аналитики Mordor Intelligence прогнозируют, что до 2029 года он будет увеличиваться ежегодно примерно на 13,7%. Опрос крупного российского ретейлера электроники, проведенный в 2023 году, показал: для 75% покупателей главный мотив покупки — экономия времени. При этом 90% российских пользователей пользуются пылесосом ежедневно.

Сухая и влажная уборка выполняется одним устройством. Всасывание, по заявлению производителя, достигает 12 000 Па (паскаль — единица давления, которой измеряют силу всасывания). Мусор автоматически переносится в мешок объемом 3,2 литра, который нужно менять примерно раз в 75 дней. Вода в робот заливается и сливается самостоятельно, а нужную дозу чистящего средства он берет сам.

Карту помещения создает lidar — лазерный датчик, который сканирует пространство и строит цифровой макет квартиры. Функция «виртуальная стена» с помощью инфракрасных лучей ограничивает зону уборки, а система 3DAdapt распознает до 120 типов предметов на полу. По словам производителя, это позволяет устройству не сталкиваться с мебелью и не запутываться в шторах.

Режим уборки подстраивается под покрытие. При обнаружении въевшихся загрязнений боковая щетка поднимается, а скорость снижается. На длинном ворсе швабры снимаются, на коротком — поднимаются на максимальную высоту. Базовая щетка выдвигается и приподнимается до 10 мм, чтобы достать до труднодоступных мест.

Опрос российских владельцев показал, что 40% тратят сэкономленное время на готовку и домашние дела, 35% — на отдых, 23% — на интернет, а 21% — на хобби. Также 52% опрошенных считают уборку своего рода терапией, а 72% отмечают, что робот помогает избегать споров о том, кто будет пылесосить.

Так работает робот-пылесос Dreame X40 Ultra, который выполняет уборку и обслуживание без участия владельца.

Источник: forbes