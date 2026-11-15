Kalkhoff оснастила городской электровелосипед двухступенчатой трансмиссией и мотором Bosch

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| Новость | Авто и транспорт

Немецкая компания Kalkhoff представила городской электровелосипед Image 1 Advance с необычной для бюджетного сегмента комбинацией: задним мотором Bosch Hub Line и двухступенчатой трансмиссией UT Gear H2. Вместо привычной многоскоростной системы велосипед получил всего две передачи. Разработчики сделали ставку на простоту управления и удобство ежедневных поездок по городу.

Автор: Kalkhoff Источник: www.kalkhoff-bikes.com

Электродвигатель Bosch Hub Line развивает крутящий момент 45 Н·м. Это первый ступичный мотор Bosch, рассчитанный на городские электровелосипеды. Он установлен в заднем колесе и обеспечивает поддержку при разгоне. По мощности и тяговым возможностям такая конструкция ориентирована прежде всего на городские маршруты, а не на скоростные поездки или преодоление затяжных крутых подъёмов.

В отличие от обычной многоскоростной трансмиссии, UT Gear H2 предлагает только две ступени. Первая облегчает старт и движение на подъёмах, вторая рассчитана на более высокую скорость. Крутящий момент двигателя помогает компенсировать ограниченный диапазон передач, а ременной привод Gates Carbon Drive избавляет от необходимости регулярно обслуживать цепь.

За питание отвечает съёмная батарея Bosch PowerTube ёмкостью 540 Вт·ч, размещённая внутри рамы. Велосипед получил амортизационную вилку SR Suntour Mobie A32 с ходом 75 мм, амортизированный подседельный штырь, гидравлические тормоза Tektro T3120 и багажник MIK HD с допустимой нагрузкой 27 кг. Масса модели составляет 27-28 кг в зависимости от размера рамы, а максимальная системная масса с учётом велосипедиста и багажа достигает 150 кг. Цена Kalkhoff Image 1 Advance составляет 2799 евро.

Источник: Kalkhoff

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