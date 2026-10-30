Fabric обновила карбоновое седло ALM, созданное при участии Airbus

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Британский бренд Fabric представил новое поколение карбонового седла ALM массой 145 г и вариант ALM Ergo с центральным каналом. Конструкцию переработали так, чтобы середина седла не поднималась, когда велосипедист давит на боковые «крылья». Как объясняют в компании, в прежней версии центр проседал под нагрузкой, а крылья прогибались вниз, из-за чего середина уходила вверх и давила на мягкие ткани. Новая архитектура получила название HALO: два задних рельса соединены монококовой основой, которая жёстче удерживает центр, а геометрию крыльев изменили, чтобы рельсы сохранили гибкость.

Первое седло ALM Fabric делала вместе с инженерами Airbus, и к нынешнему проекту вернулись те же специалисты, которые теперь работают с Национальным центром композитов (National Composites Centre) в Великобритании. Для расчёта армирования использовали технологию Tailored Fiber Placement: непрерывные углеродные волокна укладывают только там, где нужна прочность, такой же подход применяют в Формуле 1. Седло изготавливают термоформованием с ручной укладкой волокон.

Длина седла составляет 265 мм, ширина 142 мм, рельсы имеют овальное сечение 10 на 7 мм. ALM Ergo стал первой версией платформы с каналом для снижения давления на мягкие ткани. По словам производителя, канал закрыт тонким слоем пены, поэтому поверхность остаётся сплошной, а вода и грязь внутрь не попадают.

В Европе за обе версии просят по 329 евро.

Источник: TodoMountainBike