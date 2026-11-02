Ducati представила чёрный Monster Dark с мотором V2 на 111 л. с

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Ducati представила новую версию мотоцикла Monster Dark, которая стала более доступным вариантом в линейке дорожных моделей с двигателем V2. В Великобритании специальная стартовая цена составляет 10 995 фунтов стерлингов. Это на 1400 фунтов меньше стоимости стандартного Monster в красном исполнении.

Автор: Ducati Источник: www.visordown.com

Monster Dark сохранил техническую основу обычного Monster, но получил полностью чёрное оформление и упрощённую отделку отдельных элементов. Чёрными сделали колёса, установили сиденье из однотипной ткани, а переднюю раму, наконечники выхлопной системы и воздухозаборник оставили без окраски. Вместо обычных указателей поворота используются статические индикаторы. Мотоцикл также будет доступен в версии мощностью 35 кВт для обладателей водительской категории A2.

Двигатель остался прежним: 890-кубовый двухцилиндровый V2 развивает 111 л. с. при 9000 об/мин и крутящий момент 91,1 Н·м при 7250 об/мин. Сухая масса без топлива составляет 175 кг — на 4 кг меньше, чем у предыдущего поколения Monster. За торможение отвечают механизмы Brembo с суппортами M4.32, установлены шины Pirelli Diablo Rosso IV и подвеска Showa.

Автор: Ducati Источник: www.visordown.com

Электроника включает шестикоординатную инерциальную платформу, ABS с функцией прохождения поворотов, трекшн-контроль, систему предотвращения подъёма переднего колеса и управление торможением двигателем. Водителю доступны четыре режима: Sport, Road, Urban и Wet. Приборная панель представлена цветным TFT-дисплеем диагональю 5 дюймов. Проверку зазоров клапанов Ducati предписывает проводить через каждые 45 000 км. Monster Dark появится у дилеров в ноябре 2026 года.

Источник: visordown

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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