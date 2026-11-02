JBL Authentics 30: ретроколонка весом почти 5 кг получила аккумулятор и Bluetooth 6.0

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JBL представила в Китае беспроводную колонку Authentics 30 стоимостью 2999 юаней (около 445 долларов). Модель сочетает ретродизайн с алюминиевой ручкой для переноски, аккумулятором и акустической системой мощностью 100 Вт. По габаритам и массе это уже не компактная походная колонка: устройство весит 4,83 кг.

Автор: JBL Источник: www.gizmochina.com

Акустическая система включает низкочастотный динамик диаметром 5,25 дюйма (138 мм) и два высокочастотных излучателя по 1 дюйму (25 мм). Заявленный частотный диапазон составляет 45-20 000 Гц при уровне −6 дБ. Для беспроводного подключения используется Bluetooth 6.0, а настройки звучания можно менять через приложение JBL One.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов воспроизведения. При использовании дома колонку можно подключить к электросети с напряжением 100-240 В. Корпус получил отделку под искусственную кожу, переднюю решётку Quadrex и литую алюминиевую ручку. Покупателям доступны два варианта оформления: оранжевый и металлический чёрный.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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