Jetour начал продажи гибрида T1 PHEV в России

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Марка Jetour официально расширила свою российскую линейку, представив первую модель с подключаемой гибридной установкой — T1 PHEV. Этот автомобиль стал технологическим флагманом бренда в РФ. На старте продаж кроссовер доступен исключительно в топовой комплектации Premium. Стоимость новинки составляет 4 699 900 рублей, однако с учетом фирменных программ поддержки, включая трейд-ин, ценник опускается до 4 499 900 рублей.

В основе автомобиля лежит последовательно-параллельная схема, сочетающая 1,5-литровый турбированный двигатель внутреннего сгорания мощностью 143 л.с. и высокооборотистый электромотор на 204 л.с. Суммарная пиковая отдача тандема достигает внушительных 346,7 лошадиных сил при крутящем моменте 525 Н·м.

Несмотря на внушительную мощность, производитель официально указывает для налоговых органов заниженную планку в 238 л.с., что позволяет владельцам экономить на ежегодных сборах. Важно отметить, что гибридный T1 предложен только с передним приводом. Разгон до первой «сотни» занимает 8,6 секунды, а скоростной потолок ограничен электроникой на отметке 180 км/ч.

Энергетическая автономность

Главное преимущество версии PHEV кроется в литий-железо-фосфатной батарее емкостью 26,7 кВт·ч. Она обеспечивает кроссоверу рекордный для класса запас хода в 145 километров исключительно на электротяге. Если же залить полный бак бензина и зарядить батарею, суммарная автономность автомобиля достигает 1400 километров.

Инфраструктура зарядки также продумана: терминал постоянного тока мощностью 40 кВт восстанавливает энергию с 20 до 80% всего за полчаса. Обычная бытовая сеть на 7 кВт справится с полной зарядкой за четыре часа. Кроме того, автомобиль может служить источником питания для внешних приборов мощностью до 3,3 кВт.

Интерьер и уникальные функции

Внутреннее убранство версии Premium ориентировано на максимальный комфорт. В центре передней панели доминирует огромный вертикальный дисплей мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. За качественное звучание отвечает премиальная акустика Sony. Водителя и переднего пассажира ждут вентиляция сидений, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль.

Инженеры Jetour внедрили в гибрид две нестандартные функции. Первая — «режим отдыха», при активации которого водительское кресло откидывается в практически горизонтальное положение для сна. Вторая — парковочный климат-контроль. Эта система способна поддерживать заданную температуру в салоне до 24 часов при полностью выключенном двигателе, расходуя энергию из тяговой батареи.

Источник: Автоновости дня