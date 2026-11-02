Anthropic запрещает своим ИИ-моделям Claude воссоздавать игры — новые правила затрагивают и легитимные проекты

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В игровой индустрии всё большее беспокойство вызывают копии игр, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, идеи, озвученные до официального релиза, или опубликованные демоверсии могут быть использованы злоумышленниками (при поддержке ИИ) для создания клонов — вплоть до попыток шантажа разработчиков.

Разработчик ИИ-решений, компания Anthropic, решила положить этому конец. В системный промпт моделей Claude Code и Claude Opus 5.5 был добавлен пункт, запрещающий «воссоздание существующих игр». Как сообщает издание Tom's Hardware, этот запрет действует даже в том случае, если разработчики дают своему продукту другое название.

При этом ИИ-модели Anthropic по-прежнему могут помогать в разработке игр, если пользователи применяют собственные дизайнерские наработки и материалы. Компания подтвердила внесение изменений, сославшись на возможные нарушения прав интеллектуальной собственности.

По словам сотрудника Anthropic Эдди Османи (Addy Osmani), подобные действия нарушают правила использования сервиса. Кроме того, компания пытается обезопасить себя от возможных судебных исков, связанных с нарушением авторских прав.

Однако ужесточение правил создает проблемы и для вполне законных проектов в сфере разработки. Сообщается, что Claude блокирует даже безобидные попытки анализа игр с помощью обратной разработки (reverse engineering). В частности, под ограничения попал популярный инструмент «Reverse Engineer Anything».

Как сообщает издание Tom's Hardware, на GitHub участились жалобы пользователей: ИИ от Anthropic отказывается помогать в таких задачах, как воссоздание игровой механики или внесение исправлений (патчинг) в программный код игр. Согласно сообщениям на Reddit и других площадках, с подобными отказами сталкиваются и разработчики из других сфер — например, те, кто пытался проанализировать причины сбоя в Windows или удалить нежелательное ПО («junkware») со смарт-телевизора.

Насколько обоснованы все эти жалобы — пока сказать сложно. Тем не менее, в ряде случаев протест выразили известные и пользующиеся доверием разработчики. Anthropic объявила о намерении внести соответствующие коррективы, чтобы найти «баланс».

Источник: Tom’s Hardware