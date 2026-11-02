Исследователи обнаружили указания на место происхождения межзвездной кометы 3I/Atlas

Межзвездная комета 3I/Atlas по-прежнему вызывает множество вопросов. Группе ученых удалось найти указания на место ее происхождения. В составе метана, обнаруженного на 3I/Atlas, содержится аномально много тяжелого водорода. Это указывает на то, что замерзшие компоненты кометы сформировались в крайне холодных условиях — либо вокруг другой звезды, либо в облаке, из которого эта звезда впоследствии возникла. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Нейтана Рота из Американского университета (США).

Используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» и заручившись поддержкой Центра космических полетов имени Годдарда (NASA), ученые смогли определить соотношение тяжелого и обычного водорода в составе 3I/Atlas. Этот показатель примерно в 13 раз выше, чем у кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, которая, по всей вероятности, происходит из нашей Солнечной системы. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature Astronomy, предоставляют ученым редкую возможность изучить химический состав другой планетной системы на раннем этапе ее формирования.

Тяжелый водород, или дейтерий, содержит в своем атомном ядре дополнительный нейтрон. В молекуле метана он может занять место обычного атома водорода. Такая замена меняет инфракрасную сигнатуру молекулы, что позволяет астрономам различать эти две разновидности.

Телескоп «Джеймс Уэбб» вел наблюдение за кометой 3I/Atlas 22 и 23 декабря 2025 года, когда она находилась на расстоянии от Солнца, примерно в 2,4 раза превышающем расстояние от Земли до Солнца. Телескоп анализировал инфракрасное излучение, исходящее от комы — газового облака, окружающего ледяное ядро ​​кометы. В результате было обнаружено, что в составе метана соотношение дейтерия и водорода (D/H) составляет около 3,2 процента.

«Это соотношение D/H превышает любые другие показатели, когда-либо зафиксированные для метана в Солнечной системе», — отмечают авторы исследования. Особый интерес представляет сравнение с кометой 67P (кометой семейства Юпитера) — это единственный другой пример кометы, в которой был обнаружен содержащий дейтерий метан.

Соотношение дейтерия и водорода (D/H) в метане оказалось примерно в три раза выше, чем значение, ранее зафиксированное в воде, обнаруженной на 3I/Atlas. Исследователи предполагают, что метан мог образоваться позднее — в тот момент, когда химическая среда уже успела в большей степени обогатиться тяжелым водородом.

По мнению ученых, полученные результаты хорошо согласуются с теорией, согласно которой 3I/Atlas мог сформироваться в холодном облаке или вблизи зарождающейся звезды — в регионе, где содержится относительно мало элементов тяжелее гелия, но при этом наблюдается высокая интенсивность космического излучения. Высокоэнергетические частицы этого излучения способствуют запуску химических реакций, ведущих к накоплению дейтерия в молекулах. Как отмечает научный портал phys.org, хотя это и предлагает правдоподобный сценарий происхождения 3I/Atlas, точное место возникновение объекта пока определить невозможно.

Источник: Nature Astronomy