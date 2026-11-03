OnePlus Turbo 7 (он же OnePlus 16R) прочат Snapdragon 8 Gen 6, камеру на 200 Мп и экран 185 Гц
OnePlus готовит смартфон Turbo 7, который, по данным инсайдера Smart Pikachu с платформы Weibo, окажется в числе первых устройств на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6. Сам чип пока официально не представлен и, по словам источника, ещё дорабатывается, пока производители конкурируют за право выпустить первый аппарат на его основе.
Смартфону приписывают основную камеру на 200 Мп, стеклянную заднюю панель и экран с частотой обновления 185 Гц в версии для китайского рынка. У международной версии частота будет ниже — 165 Гц. Перископического телеобъектива, по сведениям источника, у аппарата не окажется ни в каком из вариантов.
Упоминание глобальной версии Turbo 7 недвусмысленно указывает на готовящийся выпуск устройства за пределами Китая. По аналогии с предыдущими поколениями оно может появиться на мировом рынке под названием OnePlus 16R, однако это пока лишь предположение.
Пока что Smart Pikachu не раскрыл ёмкость аккумулятора, скорость зарядки и диагональ экрана, а также не уточнил, идёт ли речь о базовой модели или о модификации Pro. Но на вопрос одного из подписчиков о вероятности выхода смартфона до конца года инсайдер ответил смайликом с одобрительным жестом, так что китайская премьера ожидается в ближайшие месяцы.
Надо отметить, что это уже не первая утечка о серии OnePlus Turbo 7. В прошлом месяце другой известный инсайдер, Digital Chat Station, рассказывал о смартфоне под условным названием Turbo Pro, который связывали с OnePlus Turbo 7 Pro. В той утечке фигурировали плоский 6,78-дюймовый экран с разрешением 1.5K и частотой 185 Гц, процессор SM8845 Pro и основная камера на 200 Мп с крупным сенсором. Также сообщалось об аккумуляторе ёмкостью не менее 9000 мА·ч и внешнем вентиляторе охлаждения в качестве аксессуара.
Для сравнения, представленный в январе OnePlus Turbo 6 получил Snapdragon 8s Gen 4, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц, аккумулятор на 9000 мА·ч и основную камеру на 50 Мп. Позднее линейку пополнил Turbo 6Vs с процессором Snapdragon 7s Gen 4 и батареей такой же ёмкости.
Источник: Android Treasure
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