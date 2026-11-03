OnePlus Turbo 7 (он же OnePlus 16R) прочат Snapdragon 8 Gen 6, камеру на 200 Мп и экран 185 Гц

OnePlus готовит смартфон Turbo 7, который, по данным инсайдера Smart Pikachu с платформы Weibo, окажется в числе первых устройств на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6. Сам чип пока официально не представлен и, по словам источника, ещё дорабатывается, пока производители конкурируют за право выпустить первый аппарат на его основе.

OnePlus Turbo 6 Автор: OnePlus Источник: androidtreasure.com

Смартфону приписывают основную камеру на 200 Мп, стеклянную заднюю панель и экран с частотой обновления 185 Гц в версии для китайского рынка. У международной версии частота будет ниже — 165 Гц. Перископического телеобъектива, по сведениям источника, у аппарата не окажется ни в каком из вариантов.

Упоминание глобальной версии Turbo 7 недвусмысленно указывает на готовящийся выпуск устройства за пределами Китая. По аналогии с предыдущими поколениями оно может появиться на мировом рынке под названием OnePlus 16R, однако это пока лишь предположение.

Пока что Smart Pikachu не раскрыл ёмкость аккумулятора, скорость зарядки и диагональ экрана, а также не уточнил, идёт ли речь о базовой модели или о модификации Pro. Но на вопрос одного из подписчиков о вероятности выхода смартфона до конца года инсайдер ответил смайликом с одобрительным жестом, так что китайская премьера ожидается в ближайшие месяцы.

Надо отметить, что это уже не первая утечка о серии OnePlus Turbo 7. В прошлом месяце другой известный инсайдер, Digital Chat Station, рассказывал о смартфоне под условным названием Turbo Pro, который связывали с OnePlus Turbo 7 Pro. В той утечке фигурировали плоский 6,78-дюймовый экран с разрешением 1.5K и частотой 185 Гц, процессор SM8845 Pro и основная камера на 200 Мп с крупным сенсором. Также сообщалось об аккумуляторе ёмкостью не менее 9000 мА·ч и внешнем вентиляторе охлаждения в качестве аксессуара.

Для сравнения, представленный в январе OnePlus Turbo 6 получил Snapdragon 8s Gen 4, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц, аккумулятор на 9000 мА·ч и основную камеру на 50 Мп. Позднее линейку пополнил Turbo 6Vs с процессором Snapdragon 7s Gen 4 и батареей такой же ёмкости.

Источник: Android Treasure