818 л.с. под капотом и 2330 литров за спинками сидений: Jaguar Land Rover и Chery удивили новым Freelander

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| Новость | Авто и транспорт

Пятиместный Freelander 8 поступил к китайским покупателям с гибридной силовой установкой мощностью 818 л.с., электрическим запасом хода до 310 км и багажником объёмом 2330 литров. Новую версию крупного внедорожника выпускает совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover. Стартовая цена составляет 309 900 юаней (около 46 520 долларов).

Автор: Heiyu Xiansheng через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Пятиместный вариант предлагает три комплектации — Pro, Max и Max+. Их стоимость без скидок достигает 389 900 юаней (58 530 долларов). По условиям временной акции цены снижаются до 289 900-369 900 юаней. Первые поставки шестиместного Freelander 8 начались ещё 19 сентября, а пятиместная модификация добралась до покупателей 31 октября.

Модель относится к крупным внедорожникам: длина кузова составляет 5118 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колёсная база — 3040 мм. Пятиместная компоновка позволила увеличить багажное пространство до 935 литров, а при сложенных задних сиденьях объём достигает 2330 литров. Автомобиль также способен буксировать прицеп массой до 2000 кг.

Силовая установка объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор, два электромотора и тяговую батарею CATL ёмкостью 60,3 кВт·ч. Совокупная мощность достигает 610 кВт (818 л.с.), а крутящий момент — 813 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. На электротяге внедорожник проезжает до 310 км по китайскому циклу CLTC, а благодаря быстрой зарядке 6C батарея восполняет заряд с 20 до 80% за 12 минут.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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