Золото и серебро внутри стекла: раскрыт секрет римской чаши, которая меняет цвет

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| Новость | Наука и космос

Римские мастера почти 1600 лет назад создали стеклянную чашу, которая меняет цвет с изумрудно-зелёного на рубиново-красный в зависимости от направления освещения. Воспроизвести технологию удалось специалистам Шеффилдского университета в Великобритании: они восстановили состав стекла по фрагменту оригинального изделия и получили материал с тем же необычным оптическим эффектом.

Автор: grok Источник: grok.com

Чаша Ликурга датируется IV веком нашей эры и хранится в Британском музее. При отражённом свете стекло выглядит непрозрачным, приобретая зелёный оттенок, а при прохождении света сквозь стенки становится полупрозрачным и красным. Высота изделия составляет 15,9 см, масса — около 700 г. Среди примерно 40 сохранившихся римских стеклянных чаш с ажурным декором именно этот экземпляр демонстрирует столь выраженную смену цвета.

Секрет заключается в мельчайших частицах золота и серебра, распределённых внутри стекла. Их размеры настолько малы, что они взаимодействуют со светом на нанометровом уровне, изменяя его поглощение и рассеяние. В результате один и тот же материал приобретает совершенно разные оттенки при отражённом и проходящем освещении.

Учёные предполагают, что римские стеклодувы добивались эффекта добавлением драгоценных металлов в расплав, хотя неизвестно, было ли изменение цвета изначальной целью мастеров.

Специалист Шеффилдского университета Лиза Холландс потратила множество экспериментов на восстановление рецептуры. Ей пришлось подбирать состав стекла, условия плавления, содержание кислорода и способы введения золота и серебра.

Полученный материал использовали для создания современной художественной композиции по мотивам чаши Ликурга. Её представят публике в ноябре 2026 года, после чего работа останется в Музее стекла Тёрнера при университете. Исследования могут пригодиться не только для декоративного стекла, но и при разработке фотонных материалов и технологий безопасного хранения радиоактивных отходов.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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