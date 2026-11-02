Некоторые владельцы телефонов Samsung Galaxy сообщают о проблемах с подключением к Android Auto после обновления до One UI 9

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Часть пользователей смартфонов Samsung Galaxy столкнулась со сбоями в работе Android Auto после обновления до One UI 9: система либо не хочет устанавливать связь, либо раз за разом теряет её. Жалобы привлекли интерес Google, но источник неполадки до сих пор не установлен.

Сбой затронул множество устройств линейки смартфонов Galaxy. На форуме Samsung Community владелец Galaxy S26 рассказал, что Android Auto перестал функционировать у него после перехода на One UI 9. Не помогли ни повторная привязка гаджетов, ни стирание данных приложений, ни подключение с помощью кабеля. На Reddit другие владельцы телефонов Galaxy описывали похожие отказы.

Особенно наглядным оказался случай владельца Galaxy S25 Edge: он проверил другие телефоны Samsung с One UI 8.5. Оба устройства подсоединились без проблем, а вот после обновления Galaxy S24 Ultra до One UI 9 сбой повторился.

Между тем Google откликнулась на обращение пользователя Galaxy A55 и подтвердила, что команда Android Auto получила сигнал и переслала его коллегам внутри компании. Пока же пострадавшим автомобилистам остаётся вручную разбираться с данной проблемой, которая появилась после того, как телефоны пользователей обновились до версии ОС One UI 9.

Источник: androidauthority