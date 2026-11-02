Подводные вихри могут выдать субмарину: учёные раскрыли необычный механизм в глубинах океана

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Китайские океанологи обнаружили под водой своеобразные энергетические «дымоходы», через которые энергия поверхностных ветров достигает морского дна. Открытие может изменить подход к прогнозированию распространения звука в океане и повысить эффективность подводного обнаружения и связи. Исследование провели специалисты Института океанологии Китайской академии наук.

Учёные проанализировали почти два года наблюдений с 46 подводных измерительных станций в районе продолжения течения Куросио у восточного побережья Японии. Сеть охватывала акваторию размером примерно 600 x 600 км. Результаты показали, что 68% энергии околои­нерционных внутренних волн у морского дна связано с процессами в верхних слоях океана. Ещё 32% приходится на местные течения непосредственно возле дна. Внутри первой группы исследователи выделили вклад нисходящих волн — около 28%, стратификации воды — 26%, а океанических вихрей — 14%.

Особое значение имеют антициклонические вихри, вращающиеся по часовой стрелке в Северном полушарии. Они ослабляют влияние вращения Земли на внутренние волны, концентрируют их энергию и ускоряют её перенос в глубоководные слои. Возникающие при этом энергетические каналы исследователи назвали «инерционными дымоходами». Противоположный эффект оказывают циклонические вихри, а выраженная температурная и плотностная стратификация морской воды замедляет распространение волн и увеличивает потери энергии.

Открытие имеет практическое значение для подводной акустики. Температура и солёность воды определяют скорость распространения звука, его траекторию и затухание. Поэтому изменения в глубинных слоях океана способны влиять на работу гидроакустических систем, включая средства обнаружения подводных лодок и подводной связи. Учёные считают, что непрерывные измерения на разных глубинах помогут точнее прогнозировать акустические условия и выбирать наиболее подходящие параметры работы гидроакустического оборудования.

Источник: interestingengineering