Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Канадская компания Devinci Cycles анонсировала новый велосипед для даунхила и показала несколько фрагментов его рамы. Название модели, характеристики и цену производитель пока не раскрыл. Велосипед собирают на заводе компании в Шикутими, в провинции Квебек, а выход новинки приурочен к 40-летию Devinci.

По заявлению производителя, новая модель создана для даунхила и рассчитана на нагрузки выше, чем у любого из прежних велосипедов компании. Полностью её покажут весной 2027 года.

Источник: Devinci Cycles