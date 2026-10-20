Devinci покажет новый велосипед для даунхила весной 2027 года

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| Новость | Авто и транспорт

Канадская компания Devinci Cycles анонсировала новый велосипед для даунхила и показала несколько фрагментов его рамы. Название модели, характеристики и цену производитель пока не раскрыл. Велосипед собирают на заводе компании в Шикутими, в провинции Квебек, а выход новинки приурочен к 40-летию Devinci.

Автор: Devinci Cycles Источник: www.devinci.com

По заявлению производителя, новая модель создана для даунхила и рассчитана на нагрузки выше, чем у любого из прежних велосипедов компании. Полностью её покажут весной 2027 года.

Источник: Devinci Cycles

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