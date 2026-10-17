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Легендарная компания DeLorean, прославившаяся культовым автомобилем из франшизы «Назад в будущее», впервые выступит в международной гоночной серии Airspeeder с собственной командой летающих аппаратов вертикального взлёта и посадки.

Старт запланирован на текущий сезон с использованием стандартной платформы Airspeeder Mk3C, идентичной моделям конкурирующих команд. Летательные аппараты класса eVTOL оснащены электрическими двигателями и способны совершать вертикальный взлёт без взлётно-посадочной полосы — такие же технологии применяются в разработках городских аэротакси.

К сезону 2027-2028 годов DeLorean планирует представить собственный гоночный летательный аппарат, разработанный совместно со студентами инженерных факультетов Калифорнийского университета в Беркли и Технологического института Джорджии. Конструкция машины будет принципиально отличаться от унифицированного шасси Mk3C, однако детали о её параметрах и технических характеристиках на данный момент не раскрываются.

Руководитель серии Airspeeder Мэтт Пирсон охарактеризовал присоединение DeLorean как символическое событие, поскольку компания исторически ассоциируется с визуальным воплощением идеи летающего автомобиля в массовой культуре задолго до появления реальных прототипов подобных летательных средств.

Гоночная серия Airspeeder объединяет команды со всего мира и проводит состязания на летающих аппаратах вертикального взлёта. Каждый аппарат способен развивать значительные скорости, что делает соревнования зрелищным событием в области авиаспорта.

Источник: 4pda